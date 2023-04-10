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Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Süha Gür  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligde 28. haftanın kapanışında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçları yapıldı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti.

Günün diğer maçında ise Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1'le geçti.

Sonuçlar

Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1

Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

29. haftanın programı

14 Nisan Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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