Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı

Malatya
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 milyon lira tutarında gelir elde etmiştir. Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.