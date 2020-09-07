Euro
8.82
Dolar
7.47
BIST 100
1,096.81
Altın
1,929.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa'nın biletleri satışa sunuldu.

Berad Büyük   | 07.09.2020
UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

İstanbul

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa'nın biletleri satışa sunuldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa'nın biletlerinin satışa sunulduğu, "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınabileceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı stadın yüzde 30 kapasitesinde bilet satılacağı belirtildi.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 120 avro arasında fiyata satılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 günde 26 bin 560 arttı
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında gerileme sürüyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı

Benzer haberler

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Ivan Rakitic Sevilla'ya geri döndü

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, İspanya yolunda

Lewandowski, 'Altın Top' ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini düşünüyor

Lewandowski, 'Altın Top' ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini düşünüyor
Bayern Münih ve Sevilla, Avrupa'da 6. kez şampiyon

Bayern Münih ve Sevilla, Avrupa'da 6. kez şampiyon