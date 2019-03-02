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Spor, Futbol

Bayern Münih zirveye ortak oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 5-1 mağlup etti ve lider Borussia Dortmund'la puanını eşitledi.

Erbil Başay  | 02.03.2019
Bayern Münih zirveye ortak oldu

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Park Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. 

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 2. dakikada Javier Martinez ve 11. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach 37. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 47 ve 90+1. dakikalarda Robert Lewandowski, 75. dakikada da Serge Gnabry ile üç gol daha bulup karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Puanını 54’e çıkaran Bayern Münih, aynı puana sahip lider Borussia Dortmund ile farkı kapattı. Borussia Dortmund averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Borussia Mönchengladbach ise 43 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.


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