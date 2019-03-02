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Spor

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.

Yunus Kaymaz  | 02.03.2019
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı

İstanbul

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün akşam seansında, Emre Zafer Barnes erkekler 60 metrede final koştu. 

Milli sporcu, 6,61'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73'lük derecesiyle final bileti alamadı. 

Türkiye'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, bugün sona erecek.

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