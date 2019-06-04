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Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi

İspanya'nın Sevilla Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui ile sözleşme imzaladı.

Şenhan Bolelli   | 04.06.2019
Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi

Madrid

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sevilla'da teknik direktör Joaquin Caparros, kronik lösemi hastalığı nedeniyle sezon sonundan görevini bırakmıştı.

Kariyerinde daha önce Portekiz temsilcisi Porto (2014-2016) ile İspanya Milli Takımı'nı (2016-2018) çalıştıran Lopetegui, son olarak geride kalan sezonun başında geldiği Real Madrid'de kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden Ekim 2018'de alınmıştı.

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