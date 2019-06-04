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Spor

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emre Doğan,Hilmi Sever,Yunus Kaymaz   | 04.06.2019
Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinlendiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Tüm İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Galatasaray

Galatasaray Kulübü de Cengiz de Ramazan Bayramı'nı mesajla kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde,  Başkanı Mustafa Cengiz'in şu ifadelerine yer verildi:

"Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nın camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve tüm halkımıza mübarek olmasını diler; herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel bayramlar temenni ederim."

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan bayram mesajında şunları kaydetti:

"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum."

Arsenal

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in "Selamünaleyküm. Herkese hayırlı bayramlar. Sevgiyle kalın." ifadelerinin yer aldığı video mesajıyla Müslüman taraftarlarının bayramını tebrik etti. 

İspanya temsilcisi Barcelona da Türkçe hesabından "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla İngiltere Futbol Federasyonu ile İngiliz ekipleri Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham United, Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'nın Juventus, İskoçya'nın Celtic takımlarının aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

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