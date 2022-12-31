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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Orhan Yoldaş   | 31.12.2022
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı

Malatya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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