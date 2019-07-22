Euro
6.37
Dolar
5.68
BIST 100
101,016.00
Altın
1,425.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, 3. eleme turunda Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Yunus Kaymaz   | 22.07.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. 

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti. 

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. 

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Malatya'da Avrupa kupası heyecanı yaşanıyor

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Trabzonspor'un 'keşan' motifli formasına büyük ilgi

Trabzonspor'un 'keşan' motifli formasına büyük ilgi

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Trabzonspor sevdası uğruna Avusturya'ya kafa tutuyor

Trabzonspor sevdası uğruna Avusturya'ya kafa tutuyor