Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.81
BIST 100
95,207.38
Altın
1,407.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Emrah Gökmen   | 24.06.2019
Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i transfer etti

Malatya

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen ve oynadığı 28 maçta 6 gol kaydeden 32 yaşındaki Adis Jahovic'in transfer edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Adis Jahovic" ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

'25 milyon avro vereyim bana bir Abdülkadir getirin'

'25 milyon avro vereyim bana bir Abdülkadir getirin'

'Avrupa maçlarını iple çekiyoruz'

Denizlispor Hugo Rodallega'yı transfer etti

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi
'Turu geçebilecek güçteyiz'

'Turu geçebilecek güçteyiz'