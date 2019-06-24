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Spor, Futbol

Karim Hafez bir sezon daha Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, tekrar kiraladığı Mısırlı sol kanat oyuncusu Karim Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Doğan   | 24.06.2019
Karim Hafez bir sezon daha Kasımpaşa'da

İstanbul

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Karim Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.

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