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Spor, Futbol

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Süha Gür   | 24.09.2020
Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

İstanbul

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Kamerunlu futbolcu, "Bırakmam Seni" yazan tişörtüyle objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından kartal işareti de yaptı.

Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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