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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Gökhan İnler'le yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesini uzatmadı.

Erkan Tiryaki   | 19.08.2020
Medipol Başakşehir, Gökhan İnler'le yollarını ayırdı

Ankara

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesini uzatmadı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilerek, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.


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