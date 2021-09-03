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Spor, Futbol

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 81. karşılaşmasına çıkacak.

Hilmi Sever   | 03.09.2021
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

İstanbul

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 58. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23 özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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