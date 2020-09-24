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Spor, Futbol

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ercan Çakar   | 24.09.2020
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

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