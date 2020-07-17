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Spor, Futbol

Victor Ruiz, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini anlattı

Sözleşmesini tek taraflı feshederek Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılan İspanyol futbolcu Victor Ruiz, kulübün yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.07.2020
Victor Ruiz, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini anlattı

Ankara

Menajerliğini üstlenen Magic Players'in Twitter hesabında açıklaması yer alan Ruiz, "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Beşiktaş ile sözleşmemi feshetme nedenim, kulübün imzayı attığım ilk günden bu yana yükümlülüklerini yerine getirmemesidir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta uzun bir süre boyunca ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Kovid-19 salgını öncesinde 4 ayı aşan bir süre boyunca maaş alamadım. Yabancı bir ülkede yaşarken böyle bir durumla karşılaşan çok az kişi vardır. Buna rağmen antrenmanlarımı aksatmadan sürdürdüm ve her maçta en iyi performansımı gösterdim. Kovid-19 sonrası dönemde de yönetim, benimle bu konularda düzgün ve açık bir şekilde iletişim kurmaktan kaçındı. Bana adaletli bir tutum göstermediler ve mart ayından sonraki dönemde maaş ödemeyeceklerini ilettiler. FIFA ile görüşmeden önce her şeyi göstereceğim ve konuşacağım. Temsilcilerim, bir çözüme ulaşmak amacıyla kulüple iyi niyetle birçok defa görüşmeye çalıştı ama bunlar yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu.


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