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Spor, Futbol

Umut Bozok, gol krallığını yabancılara bırakmadı

Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak gol kralı olan Kasımpaşalı Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan sonra bunu başaran ilk yerli oyuncu oldu.

Ali Korkmaz   | 23.05.2022
Umut Bozok, gol krallığını yabancılara bırakmadı

İzmir

 Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 20 golle tamamlayan Kasımpaşalı Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan bu yana gol kralı olma başarısını gösteren ilk yerli oyuncu oldu.

Futbolseverlerin 1067 gol izlediği 2021-2022 sezonunda hafta başına gol ortalaması 28,1 olarak gerçekleşti. Ligde 44 gole sahne olan 27. hafta, en fazla gole ulaşılan hafta olurken 19. haftada takımlar sadece 16 gol üretebildi.

Ev sahibi takımların 606 gol bulduğu karşılaşmalarda deplasman ekipleri 461 golde kaldı. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümlerinde 490, ikinci devrelerde ise 577 gol atıldı.

Gol kralı Umut Bozok

Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, 2021-2022 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

Umut Bozok'u 18'er golle Atakaş Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ve Çaykur Rizespor'da 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izledi.

Mario Balotelli'den bir maçta 5 gol

Adana Demirspor'un dün konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 yendiği karşılaşmada 5 gol atan Mario Balotelli, son dönemde bir maçta 5 gol birden atan isim oldu. Balotelli'den önce 2010-2011 sezonunda Fenerbahçeli Alex de Souza, MKE Ankaragücü filelerine 5 gol bırakmıştı.

Ligde Fenerbahçeli Serdar Dursun 2, Ayoub El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Cherif Ndiaye (Göztepe), Stefano Okaka (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Mustapha Yatabare ve Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), birer kez hat-trick yaptı.

En golcü Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin 73 golle en golcü ekip konumunda bulunduğu ligde sarı-lacivertli ekibi 69 golle Trabzonspor, 67'şer golle Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa izledi.

Lige veda eden ekiplerden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (27), Altay (39) ve Göztepe (40), en az gol sevinci yaşayan ekipler oldu.

En farklı galibiyet Adana Demirspor'dan

Toplam 23 karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Ligdeki en farklı galibiyeti 38. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 yenen Adana Demirspor aldı.

Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (6-0), Göztepe-Çaykur Rizespor (1-7) ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (0-6), 6 farkla biten karşılaşmalar oldu.

Gollerin dağılımı

Ligde ilk yarıların uzatma bölümünde 34, ikinci devrelerin uzatmalarında ise 69 gol üretildi. Atılan gollerin dağılımı şöyle:

DakikaGol
1-15127
16-30155
31-45174
45+34
46-60162
61-75181
76-90165
90+69
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