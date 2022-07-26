Dolar
17.86
Euro
18.07
Altın
1,717.44
ETH/USDT
1,396.00
BTC/USDT
21,046.00
BIST 100
2,537.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kampı için Avusturya'ya gelen Galatasaray, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Emrah Oktay   | 26.07.2022
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk çalışmasını yaptı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

Innsbruck

Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

İlk yarım saati basına açık tutulan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular ardından antrenmanı çabukluk ve dayanıklılığa yönelik çalışmalarla sürdürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Avusturya'ya bugün gelen kafilede yer almayan savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın özel işleri nedeniyle İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Demokratik Kongolu futbolcunun yarın Avusturya'ya gelerek çalışmalara katılması bekleniyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın TSİ 20.00'de İtalya'nın Salernitana takımıyla yapacağı maçla sürdürecek. Müsabaka, Innsbruck'taki Tivoli Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'den Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
Başsavcılıktan "Demir Yumruk" soruşturmasına ilişkin açıklama
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Eğitim Bakanı Özer: Köylümüzün ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim hizmetine tüm köylülerimizi ulaştıracağız

Benzer haberler

Avusturya’da Kovid-19 bulaşanlara uygulanan karantina 1 Ağustos’ta kaldırılacak

Avusturya’da Kovid-19 bulaşanlara uygulanan karantina 1 Ağustos’ta kaldırılacak

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

Leo Dubois: Galatasaray'a geldiğim için çok gururluyum

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Gustavo Henrique'yle prensipte anlaştı

Fenerbahçe Gustavo Henrique'yle prensipte anlaştı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Umarım turu geçen taraf oluruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Umarım turu geçen taraf oluruz