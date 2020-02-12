Euro
6.59
Dolar
6.04
BIST 100
121,093.90
Altın
1,566.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Dilekçe Hakkı Çalıştayı'
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Ercan Doğan   | 12.02.2020
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı

Benzer haberler

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Kupada yarı finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı rövanş maçına hazır

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı rövanş maçına hazır
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten Trabzonspor'a sitem

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten Trabzonspor'a sitem