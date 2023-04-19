Dolar
19.40
Euro
21.26
Altın
1,993.06
ETH/USDT
1,998.60
BTC/USDT
29,418.00
BIST 100
5,083.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.

Mutlu Demirtaştan  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Recep Uçar yönetimindeki HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon 30 haftada topladığı 23 puanla düşme hattında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evleri bayramda hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul Valiliğinden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" başlıyor
Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor

Benzer haberler

Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet