Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Recep Uçar yönetimindeki HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon 30 haftada topladığı 23 puanla düşme hattında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.