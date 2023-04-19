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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları, kullandığı yerli ve milli otomobil Togg'la evlerine bıraktı.

Erkan Tiryaki  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda milli sporcuları karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'i Togg ile şehre götürerek evlerine bıraktı. Ayrıca sporcular da Kasapoğlu'nun teklifiyle direksiyon başına geçerek Togg ile test sürüşü yapma fırsatı buldu.


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