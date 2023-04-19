Trabzonspor, Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını yaptı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.
Trabzon
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica'nın, takımın bugünkü çalışmasında yer aldığı belirtildi.
Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu'nun, Bjelica’ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştığı kaydedildi.
Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.