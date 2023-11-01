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Spor, Futbol

Ümraniyespor kupada 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesinde Ümraniyespor, Orduspor 1967'yi sahasında 5-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Can Öcal  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Ümraniyespor kupada 4. tura yükseldi

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Ümraniyespor ile Orduspor 1967, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Ümraniyespor, Orduspor 1967'yi sahasında 5-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

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