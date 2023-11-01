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Spor, Futbol

Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki ilk maçını galip tamamladı

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Ali Korkmaz  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Yılmaz Vural, Menemen FK'nin başındaki ilk maçını galip tamamladı

İzmir

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk'le goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.

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