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Spor, Futbol

Ümit milli futbolcuların hedefi A Milli Takım'da forma giymek

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları Berkay Vardar, Bertuğ Özgür Yıldırım ve Erencan Yardımcı, hedeflerinin A Milli Takım'a kadar yükselmek olduğunu söyledi.

Emrah Oktay   | 23.09.2022
Ümit milli futbolcuların hedefi A Milli Takım'da forma giymek Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Üç ümit milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibin Gürcistan ile 27 Eylül Salı günü yapılacak hazırlık maçı öncesi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş forması giyen Berkay Vardar, Gürcistan maçı öncesi iyi bir kamp geçirdiklerini belirterek, "İyi bir kadromuz var. Arkadaşlarımın hepsi birbirinden yetenekli. Hepimiz A Milli Takım adayıyız. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gürcistan maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımızdan eminim." dedi.

Hedefinin A Milli Takım'a kadar yükselmek olduğunu aktaran 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her Türk genci gibi benim de hayalim A Milli Takım'a yükselerek hem kendimi hem de ailemi gururlandırmak. Çok çalışıp en iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Bertuğ: "Herkesin öncelikli hedefi A Milli Takım'a tırmanmak"

Atakaş Hatayspor'un 20 yaşındaki santrforu Bertuğ Özgür Yıldırım, "Kampımızda şu ana kadar bir sıkıntımız yok. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Salı günü oynayacağımız maçı kazanmak için oynayacağız ama ilk temennimiz dostluk içinde geçmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a yükselen oyuncuların kendilerini heveslendirdiğini aktaran Bertuğ, "Herkesin öncelikli hedefi A Milli Takım'a tırmanmak. Oraya giden yol da buradan geçiyor. Hepimiz bunun bilincinde olarak çalışıyoruz. A Milli Takım için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erencan: "İnşallah gün geçtikçe daha çok süre alacağım"

Corendon Alanyaspor'da top koşturan Erencan Yardımcı ise Gürcistan maçıyla ilgili, "Her şey çok güzel gidiyor. 2002-2003 yaş grubu olarak ilk kez bir araya geliyoruz. Henüz birbirimize alışmadık. Antrenman yaptıkça birbirimize daha çok alışacağız, taktikleri daha iyi yapacağız." diye konuştu.

Galatasaray altyapısından çıkan ve Alanya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de süre almaya başlayan 20 yaşındaki santrfor, "Kariyer planımı menajerim Cenk Melih ile çok iyi yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda bunların meyvelerini toplamaya başlayacağız. Alanyaspor'da da ufak ufak süreler almaya başladım. İnşallah gün geçtikçe daha çok süre alacağım." şeklinde görüş belirtti.

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