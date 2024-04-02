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Spor, Futbol

UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, 3-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A7 Grubu 2. tur maçlarında düdük çalacak.

Dilek Erol  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gamze Durmuş Pakkan'ın yanı sıra organizasyonda yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk de görev alacak.

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