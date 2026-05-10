Irak yönetimi, İsrail'in ülkede gizli üs kurduğu iddialarını reddetti Irak, ülkede İsrail’e ait askeri bir üs bulunduğu iddialarının ardından yapılan denetimler sonucunda ülkede "izinsiz yabancı askeri güç ve teçhizat" bulunmadığını bildirdi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki Kerbela Çölü'nde İran’a saldırmak için gizli bir üs kurduğu iddialarına yanıt verdi.

Kerbela Çölü'nde hava indirme operasyonu yapıldığına dair haberlerin geçen mart ayında yaşanan bir olaya ait olduğunu ifade eden Maan, yaptıkları denetimler sonucunda ülkede "izinsiz yabancı askeri güç veya ilgili teçhizat bulunmadığını" belirtti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürmüştü. Haberde, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine İsrail'in hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.