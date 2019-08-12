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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un da mücadele ettiği 3. eleme turunda rövanş maçları, yarın, 14 Ağustos Çarşamba ve 15 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Berad Büyük   | 12.08.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımlar yarın başlayacak maçlarla belli olacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu rövanş maçları, yarın, 14 Ağustos Çarşamba ve 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın ve çarşamba 3'er, perşembe ise 30 müsabaka yapılacak.

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 15 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, 2-2 biten maçın rövanşında, TSİ 20.30'da Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında TSİ 20.00'de Sırbistan'ın Partizan takımını misafir edecek. 

Maç programı şöyle:

13 Ağustos Salı:

19.00 Nomme JK Kalju (Estonya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Sutjeska Niksic (Karadağ)

22.00 Dundalk (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)

14 Ağustos Çarşamba:

19.00 Atromitos (Yunanistan) - Legia Varşova (Polonya)

19.00 Saburtalo (Gürcistan) - Ararat (Ermenistan)

19.00 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Ventspils (Letonya)

15 Ağustos Perşembe: 

19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Riga FC (Letonya)

19.30 Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Spartak Moskova (Rusya) - Thun (İsviçre)

20.00 AIK (İsveç) - Sheriff (Moldova)

20.00 Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya)

20.00 BATE Borisov (Belarus) - FK Sarajevo (Bosna-Hersek)

20.00 Bnei Yehuda (İsrail) - Neftçi Bakü (Azerbaycan)

20.00 Mlada Boleslav (Çek Cumhuriyeti) - FCSB (Romanya)

20.00 Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - Torino (İtalya)

20.00 Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Yeni Malatyaspor (Türkiye) - Partizan (Sırbistan)

20.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

20.00 Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek) - Malmö (İsveç)

20.30 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Norrköping (İsveç)

20.30 The New Saints (Galler) - Ludogorets Razgrad (Bulgaristan) 

20.30 Trabzonspor (Türkiye) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) 

21.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya) 

21.00 Valletta (Malta) - Astana (Kazakistan) 

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Royal Antwerp (Belçika) 

21.30 Aris (Yunanistan) - Molde (Norveç) 

21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Mariupol (Ukrayna) 

21.30 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vaduz (Liechtenstein) 

21.30 Gent (Belçika ) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) 

21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Haugesund (Norveç) 

21.30 Strasbourg (Hollanda ) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) 

21.45 Aberdeen (İskoçya) - Rijeka (Hırvatistan) 

21.45 Rangers (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka) 

21.45 Sporting Braga (Portekiz) - Brondby (Danimarka) 

21.45 Wolverhampton (İngiltere) - Pyunik (Ermenistan) 

22.00 Espanyol (İspanya) - Luzern (İsviçre)

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