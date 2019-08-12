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Spor

Rıza Kayaalp 4 güreşçiyle şampiyonaya hazırlanıyor

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çalışmalarını, aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle sürdürüyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 12.08.2019
Rıza Kayaalp 4 güreşçiyle şampiyonaya hazırlanıyor

Bolu

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası'na aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle aynı anda antrenman yaparak hazırlanıyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek şampiyonaya Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde hazırlanan Kayaalp, yorucu bir antrenman temposu geçiriyor

Günde çift antrenman yapan şampiyon güreşçiye, Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Rıza Kaya ile güreşçiler Doğan Yılmaz, Emin Öztürk ve Osman Yıldırım eşlik ediyor. Antrenman süresince Rıza Kayaalp, dört güreşçiyle aynı anda mücadele ediyor.

Kayaalp: Saldırgan bir güreş yapısına sahibim

Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, 4 güreşçiyle aynı anda çalışmasınını şöyle anlattı:

"Saldırgan bir güreş yapısına sahibim. Yeteneğim o şekilde. Maçlarda rakiplerime saldırarak, onları pasif düşürüp, yorup, öyle yeniyorum. Onu yapabilmek için 3-4 kişiyle çalışmak zorunda kalıyorum. Benim için iyi oluyor. Yorucu geçiyor ama gerçekten de beni güçlendiriyor. Aynı anda 3-4 kişiyle çalışınca rakiplerime karşı da büyük bir avantaj sağlamış oluyorum. Burada çok zorlansam da gelişeceğimi, şampiyonada bana faydası olduğunu düşündüğüm için sabrediyorum. Önemli olan en iyi şekilde güçlenmek. Hedefim, bu ülkeyi en iyi şekilde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil edebilmek. Bunun için de bütün zorluklara katlanırım. Sıkıntı yok."

Yer güreşine önem verdiklerini söyleyen Rıza, "Grekoromende oyunlar genelde yer güreşinde çıkıyor. Rakibimizi pasifize edip, yerde işi bitirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Antrenmanların çok uzun sürmediğini dile getiren Rıza Kayaalp, "Yarım saat, 45 dakika sürüyor ama yorucu geçiyor. Ayakta teknik ve yerde güreş şeklinde geçiyor. O da bize fazlasıyla yetiyor. Bir sonraki güne kendimizi zor toparlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur"

Milli güreşçi Rıza, dördüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacağını vurgulayarak, "İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur. Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırma umuduyla yola çıkacağız." diye konuştu.

Daha sonra da rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten Rıza, amacının kazanılan başarıları koruyabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

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