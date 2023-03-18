Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Bursa'da Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Emrah Oktay  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabakanın bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Maçın genel bilet satışı ise yarın saat 17.30'da başlayacak.

Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 100 lira, doğu ve batı üst tribünler için 200 lira, doğu ve batı alt tribünler için 250 lira, VIP biletler için ise 400 lira olarak belirlendi. Localar konumuna göre koltuk başına 1000 ile 3 bin 500 lira arasında satışa sunulacak.

Maça gidemeyecek taraftarlar, hatıra biletlerini 100 lira bedel ile www.passo.com.tr adresinden alabilecek.

Ay-yıldızlıların 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Ermenistan maçının her iki tarafın da kabulü ile UEFA tarafından alınan misafir seyircisiz oynama kararı dolayısıyla genel bilet satışları olmayacak. Maça ilişkin hatıra biletler de aynı adresten 100 lira bedelle satışa çıktı.

Bilet gelirleri deprem bölgesine

TFF, müsabaka bilet gelirlerinin tamamını bölgedeki depremzedelerin geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlayacak.

Hem müsabaka biletleri hem de hatıra biletlerinin satışından elde edilecek gelir, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına aktarılacak.

Nike tarafından ücretsiz olarak "Omuz Omuza" kampanyası için yaptırılan imzalı ve imzasız A Milli Takım formaları da kampanyaya bağışlanmak üzere satılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi

Adana Demirspor sahasında 2 golle kazandı

Adana Demirspor sahasında 2 golle kazandı
Kasımpaşa, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

Kasımpaşa, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük karşısında

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük karşısında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet