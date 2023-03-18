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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Siyah-beyazlı takımın, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan Rachid Ghezzal, sakatlığının geçmesiyle 153 gün sonra bu şansı yakaladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

Ghezzal, Demir Grup Sivasspor ile oynanan 23. hafta mücadelesinin son dakikasında oyuna dahil olurken, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde bir başka sakatlık daha yaşayarak yine takımdan ayrı kaldı.

Antalyaspor ile oynanan erteleme maçı öncesinde 11 kişilik kadroya dahil edilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ghezzal, Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor müsabakasıyla 153 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla taraftarlarının önüne çıktı.

Güneş'ten tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde oynanan son Medipol Başakşehir maçının kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Güneş, sakatlığı sona eren Ghezzal'i oyuna sürerken, bir önceki hafta forma giyen Nathan Redmond'u yedek soyundurdu.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmada Onur Bulut, Tayyip Talya Sanuç, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev verdi. Orta alanın merkezinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan oluşturdu.

Çanakkale Zaferi unutulmadı

Beşiktaş, 18Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. unutmadı.

Karşılaşma öncesinde skorborddan Çanakkale Zaferi ile ilgili video paylaşılırken, futbolcuların yer aldığı bir başka video ile depremzedeler ile ilgili yardım çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, kapalı tribün olarak adlandırılan bölgeyi tamamen kaplayacak şekilde "Kahramanlık ruhumuzda var. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." yazılı bir pankart açıldı.

Şampiyon güreşçilere çiçek

Beşiktaşlı güreşçiler Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı’na 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı nedeniyle karşılaşma öncesinde çiçek verildi.

Organizasyonda şampiyon olan Nesrin Baş ve turnuvayı bronz madalya ile tamamlayan Ebru Dağbaşı'na çiçeklerini genel sekreter Mehtap Mutluşan Ferah ile yönetici Seyit Ateş verdi.

İki güreşçi daha sonra taraftarların alkışları eşliğinde stat turu attı.

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