Euro
8.53
Dolar
7.22
BIST 100
1,038.47
Altın
2,053.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Alanyaspor'da hedef giden oyuncuların yerine daha iyilerini almak

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımdan ayrılan oyuncuların yerini daha iyi isimlerle dolduracaklarını söyledi.

Mustafa Kurt   | 07.08.2020
Alanyaspor'da hedef giden oyuncuların yerine daha iyilerini almak

Antalya

Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un transfer politikası ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı harcama limitlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Ayrılacak ve yeni gelecek isimler olacağına dikkati çeken başkan Çavuşoğlu, transfer konusunu hocalarıyla istişare edeceklerini dile getirdi.

Takımda kalmak isteyenleri tutmayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Tabii bizim de değerlendirmediğimiz oyuncular olabilir. Bunlar gayet normaldir. Serbest kalan bazı oyuncular da başka takımlara gitmek üzere. Daha önce futbolcularımızla da konuştuk. 'Burada kalmak isteyenlere kapımız açık.' dedik. Gitmek isteyenlerin zaten önünü kapayamayız. Oyuncunun sözleşmesi bitmişse, bizde gelen ağam, giden paşam olur." ifadelerini kullandı.

"Herkesin içi rahat olsun"

Takımda ne zaman ihtiyaç olsa transfer yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar biz gerekli transferleri yaptık. Herkesin içi rahat olsun. Bundan sonra da en iyi şekilde yapmaya devam ederiz. Bunu dengeleyeceğiz. Aldığımız oyuncularda bugüne dek ne yaptık? Gelenler, giden oyuncunun hep bir üstündeydi. Bundan sonraki süreçte de hep böyle olacak. Bulunduğumuz noktadan ve ligi ilk 5'te bitirmemizden de belli. Yani bugüne dek giden oyuncuların yerine hep daha iyileri geldi. Bundan sonra da inşallah böyle yapmaya gayret edeceğiz."

"Herkes kendi görüşünü açıklayacak"

Çavuşoğlu, harcama limitlerinin belirlenmesine Alanyaspor Kulübü olarak karşı olmadıklarını, karşı olan kulüplere ise saygı duyduklarını söyledi.

"Her kulüp kendi kararlarını verir" diyen Çavuşoğlu, "Takımlar kendi limitlerini kendi ayarlayabiliyor. Az gelir, çok gelir, onlar diğer kulüplerin bileceği bir şey. Bizim kendimize göre sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Tabii herkes kendine göre konuşacak, hakkını savunacak. Bunlar olağan şeyler. Biz onlara müdahil olmayız. Herkes kendi görüşünü açıklayacak, kendi kulübüne göre, kendi hesabına göre açıklamalarını yapacak. Buna dahil olan da olacak, olmayan da olacak. Bunlar normal şeyler." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong tüm sakinlerine Kovid-19 testi yapacak
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi: Kurallardan taviz vermeyin
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Benzer haberler

Alanyaspor'da hedef giden oyuncuların yerine daha iyilerini almak

Alanyaspor'da hedef giden oyuncuların yerine daha iyilerini almak

Mehmet Topal bir yıl daha Medipol Başakşehir'de

Alanyaspor başarılı transfer politikasıyla Avrupa kapısını açtı

Fatih Karagümrük'te Süper Lig sevinci

Fatih Karagümrük'te Süper Lig sevinci
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut: Biz birlikte her şeyi başarırız

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut: Biz birlikte her şeyi başarırız
Sivasspor'un yeni transferi Felix: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Sivasspor'un yeni transferi Felix: Elimden gelenin en iyisini yapacağım