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Formula 1'de Racing Point'e para ve puan silme cezası

Formula 1 ekiplerinden Racing Point, geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Mercedes'in araçlarındaki fren sistemlerinin aynısını kullandığı gerekçesiyle takımlar klasmanında 15 puan silme ve 400 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.08.2020
Formula 1'de Racing Point'e para ve puan silme cezası

Ankara

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Formula 1 ekiplerinden Renault'un, Racing Point'in kullandığı fren soğutma kanallarının geçen yıl Mercedes'in kullandıklarıyla aynısı olduğu yönünde şikayette bulunması üzerine başlatılan incelemenin sona erdiği belirtildi.

İnceleme sonuçlarına göre suçlu bulunan Racing Point'in takımlar klasmanında 15 puanı silinirken, 400 bin avro para cezasına da çarptırıldı.



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