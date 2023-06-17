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Spor, Futbol

Türkiye-Galler mücadelesini Fabio Maresca yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Fabio Maresca yönetecek.

Bozhan Memiş  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Türkiye-Galler mücadelesini Fabio Maresca yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçta Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Luca Massimi görev alacak.

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