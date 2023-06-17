Filenin Efeleri, Dörtlü Final'de mücadele edecek
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 6'ıncı ve son maçında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti.
Ankara
Hırvatistan’ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını daha önce garantileyen Filenin Efeleri, grup mücadelesini 6 maçta 5 galibiyet alarak lider tamamladı.
CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.