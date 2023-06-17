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Spor

Filenin Efeleri, Dörtlü Final'de mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 6'ıncı ve son maçında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti.

Musa Samur  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Filenin Efeleri, Dörtlü Final'de mücadele edecek Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Ankara

Hırvatistan’ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını daha önce garantileyen Filenin Efeleri, grup mücadelesini 6 maçta 5 galibiyet alarak lider tamamladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

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