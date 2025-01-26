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Spor, Futbol

Turgutlu Şehir Stadı'nda ilk maç oynandı

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı yapıldı.

Kamil Tekmen  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Turgutlu Şehir Stadı'nda ilk maç oynandı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

44 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 12 bin 500 seyirci kapasiteli Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışında TFF 3'ncü Lig maçında 7 Eylül Turgutlu 1984 Spor Kulübü ile Polatlı 1926 Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Maçta 7 Eylül Turgutlu 1984 SK, rakibini 5-2 mağlup etti.

Stadyumdaki ilk golü 21'nci dakikada 7 Eylül Turgutlu 1984 SK oyuncusu Arda Köksal atarken kırmızı siyahlı takım statta oynanan ilk müsabakadan 3 puanla ayrılmayı da başardı.

Müsabakayı Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve belediye başkanı Çetin Akın da izledi.

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