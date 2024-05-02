Dolar
32.39
Euro
34.74
Altın
2,310.64
ETH/USDT
2,929.90
BTC/USDT
57,758.00
BIST 100
10,172.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın 2 maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.

Dilek Erol  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın 2 maçla başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor
Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor
Konya'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın 2 maçla başlayacak

Süper Lig'de son 10 haftada 5 puan toplayan Hatayspor, düşme hattından çıkamıyor

Süper Lig'de son 10 haftada 5 puan toplayan Hatayspor, düşme hattından çıkamıyor
MKE Ankaragücü, oyuncusu Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi

MKE Ankaragücü, oyuncusu Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi

Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor'u 4-1 yendi

Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor'u 4-1 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet