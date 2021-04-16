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Spor, Futbol

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Berad Büyük   | 16.04.2021
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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