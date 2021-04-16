Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt ÇakırAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.