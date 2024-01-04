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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Serdal Kalaycı  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

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