Rosatom: Rus uzmanlar İran’daki Buşehr Nükleer Santrali'ne dönmeye başladı

Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Santrale uzmanların geri gönderilmesi sürecinin başladığını belirten Likhachev, "Mühendislik ve teknik personelden ilk 5 kişi bölgeye ulaştı ve görevlerini yerine getirmeye başladı." dedi.

Likhachev, santralde görev yapan Rus uzmanların sayısının 25'e yükseldiğini ve bu sayıyı 100'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Daha önce İran'dan tahliye edilen tüm uzmanları mümkün olan en kısa sürede geri göndermeyi hedeflediklerini aktaran Likhachev, personel sayısının tamamen eski seviyesine çıkarılmasının ise ABD ile İran arasında ateşkes konusunda varılacak anlaşmaların kesinleşmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Buşehr Nükleer Santrali'nde Rusya'nın katılımıyla inşa edilen 2 ve 3 numaralı yeni güç ünitelerindeki çalışmaların sürdüğünü belirten Likhachev, ana ve yardımcı binaların inşasının devam ettiğini söyledi.

Rosatom, askeri riskler nedeniyle Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan çalışanlarını gruplar halinde İran'dan Ermenistan üzerinden tahliye etmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesinde santralde 639 Rosatom çalışanı görev yapıyordu.