Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir BitigenAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.