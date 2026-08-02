Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) yapıldı. Sınav sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) yapıldı. Sınav sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınav 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5 bin 895 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 152 bin 449 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu. Sınav saat 12.45'te sona erdi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2026-ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 12 Ağustos'ta sona erecek.