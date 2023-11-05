Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,891.50
BTC/USDT
35,125.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu devam ediyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı 33 maçta sadece 6 kez yenildi.

Selçuk Kılıç  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.

Trabzonspor'un 33 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2
2020-2021Karagümrük-Trabzonspor1-2
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2020-2021Trabzonspor-Karagümrük2-0
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
2022-2023Karagümrük-Trabzonspor4-1
2022-2023Trabzonspor-M.Başakşehir1-0
2022-2023Trabzonspor-İstanbulspor4-0
2022-2023Galatasaray-Trabzonspor2-1
2022-2023Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor1-2
2023-2024Fatih Karagümrük-Trabzonspor0-0
2023-2024Fenerbahçe-Trabzonspor2-3


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti
Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
Yılport Samsunspor ligde ilk galibiyetini aldı

Yılport Samsunspor ligde ilk galibiyetini aldı
Beşiktaş yarın Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş yarın Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet