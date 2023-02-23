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Spor, Asrın felaketi

Fenerbahçeli yöneticilerden Hatay'a ziyaret

Fenerbahçeli yöneticiler, 11 ili etkileyen depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Adıyaman'dan sonra bugün de Hatay'ı ziyaret etti.

Hilmi Sever   | 23.02.2023
Fenerbahçeli yöneticilerden Hatay'a ziyaret

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Simla Türker Bayazıt ve Ruşen Çetin afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gitti. Felaketin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olan ve ihtiyaçların karşılanması, yaraların sarılması için çalışmalar yapan kulübümüz, bu misyonunu sürdürüyor. Afet bölgesi ziyaretleri kapsamında salı günü Kahramanmaraş'a, çarşamba günü Adıyaman'a giden yöneticilerimiz bugün de depremden en çok etkilenen illerimizden Hatay'a ve ilçelerine gitti." ifadeleri yer aldı.

Hatay merkezde incelemelerde bulunan yöneticilerin, Afet Koordinasyon Merkezi ve Defne ilçesinde yer alan çadır kenti ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaretler kapsamında Hatay Valisi Rahmi Doğan, Burdur Valisi Ali Arslantaş, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Veysel Yıldırım ve AFAD yetkilileriyle bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıkları ve bundan sonra neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin, bölge ziyareti esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılaşıp, ayaküstü durum değerlendirmesi yaptığı da aktarıldı.

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