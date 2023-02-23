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Dünya, Asrın felaketi

Hollanda'da 10 yaşındaki Ali Cem pet şişelerle depremzedeler için 2 bin avro topladı

Hollanda'da yaşayan 10 yaşındaki Ali Cem, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, çevresindeki kişilerden pet şişeleri toplayıp geri dönüşüm kapsamında markete vererek depremzedeler için 2 bin avro biriktirdi.

Abdullah Aşıran   | 23.02.2023
Hollanda'da 10 yaşındaki Ali Cem pet şişelerle depremzedeler için 2 bin avro topladı

Rotterdam

Türkiye'nin Deventer Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabında, Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz'in 10 yaşındaki Ali Cem'i ziyaret ederek yaptığı yardımdan dolayı hediye verdiği fotoğraf paylaşıldı.

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da Zutphen kentinde yaşayan Cem'i ve ailesini arayarak teşekkür ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"10 yaşındaki Ali Cem, depremin yaralarını sarmaya yardım için kendi çabasıyla ablası ve arkadaşlarının desteğiyle plastik şişeleri toplayıp 2 bin avro biriktirdi, bu zorlu dönemde, Zutphen'den bize güç ve umut verdi. Yaşı küçük ama kalbi büyük. Teşekkürler sevgili Ali Cem."

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