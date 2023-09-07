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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'ın Al Fateh Kulübüne transfer odu.

Selçuk Kılıç  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Al Fateh Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 80 bin dolar ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.​​

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