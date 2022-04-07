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Spor, Futbol

Trabzonspor'a sis engeli

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.

Selçuk Kılıç   | 07.04.2022
Trabzonspor'a sis engeli

Trabzon

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi, sis nedeniyle saat 21.50’ye alınan uçak seferi yine gerçekleşmeyince Trabzon'da kaldı.

Kulüp yetkilileri, yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemediklerini, tesislerde bekleyen kafilenin de dağıldığını kaydetti.

Yetkililer, TFF'nin maç günüyle alakalı bir karar vermesini beklediklerini ifade etti.



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