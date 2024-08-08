Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'e yenildi

Trabzon
5. dakikada Eren Elmalı'nın hatalı pasında ceza yayına sokulan Burgstaller'in Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.
24. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı kenarından Jansson'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.
32. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
38. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl, yerden sekerek sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.
41. dakikada Burgstaller'in ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarı
67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
70. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.
73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.
74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.
Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Trabzonspor cephesi
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üçüncü resmi müsabakalarını oynadıklarını belirterek, "Geçen seneden yüzde 90 organizasyonu devam eden bir takımla oynadık. Bizim 11'in 6'sı yeni transfer, girenlerle 9 yeni transferimiz vardı. Rakip, ilk yarı organizasyonu daha iyi uyguladı." diye konuştu.
Çabuk top kayıplarının olduğunu kaydeden Avcı, şöyle devam etti:
"Baskıları yapamadık, rakip iyi organizasyonla üzerimize geldi. İlk yarı 2 net pozisyonları var. Bizim de duran toptan kaçırdığımız var. İkinci yarı oyunu dengeleyerek organize şekilde gelmeye başladık. Kaçırdığımız gol sonrası top dışarı çıkarken rakibin kafasına gelip yediğimiz gol var. Sonra 2 pozisyonumuz var ama kaybettik. İlk yarı oyunumuz iyi değildi. İkinci yarının bir bölümünde doğru oyun, organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftar gelmişken mutlu etmek istiyorduk, üzgünüz. Bunu kapatıp 3 gün sonra Sivas maçı oynayacağız. Üzgünüz, özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz."
Avcı, Orsic'i UEFA kadrosuna almamalarına ilişkin ise "Orsic 1 senedir sakat. Hazırlık maçlarında az süre aldı. Geçen, uzun süre kahve içip bir toplantı yaptık. UEFA listeleri 2 maçlık veriliyor. Sol tarafta Cihan, Trezeguet ve Nwakaeme de oynuyor. Bir de Orsic'i aldığında şişkin oluyor. Bu maçtan sonra devam ettiğinde liste tekrar değişecek. Trezeguet de bu takımın oynayan oyuncusu, plan yaptık. Geçen hafta ilk yarıda performansı olumsuz, Cihan'ın olumluydu. Baskıyı, şiddeti daha iyi yaparız diye düşündük uygulayamadık. Sonra Trezeguet'i soktuk. Nwakaeme de iyi çalışıyor. Süresini arttırarak devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.
Avusturya takımının teknik direktörünün savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktıklarına ilişkin düşüncesine de katılmadığını anlatan Avcı, "Mendy ve Ozan Tufan 8 numara oynayan oyuncular. Baskıları da şiddetli yapabileceğimizi düşündük. İlk yarı onlarda, ikinci yarı top bizdeydi ama bizden daha organize bir takımlar." değerlendirmesinde bulundu.
Rapid Wien cephesi
Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Rövanş maçını beklemeye geçeceğiz. Taktiksel disiplinime bağlı kalan takımımı tebrik ediyorum. Tamamen plana bağlı kalarak güzel bir galibiyet elde ettiler. Bunu sonraki maçta da göstermek istiyoruz." dedi.
Özellikle ilk yarı üstün olan tarafın kendileri olduğunu kaydeden Klauss, şunları kaydetti:
"İkinci yarı gelen oyuncu değişiklikleriyle Trabzonspor'un karşılık vermesiyle gitti geldi bir oyun oldu. Sonunda galibiyet golünü biz attık. Takım maça gayet konsantre başladı. İkinci yarı gelişen Trabzonspor ataklarından sonra taraftarların devreye girmesiyle biraz zorluk yaşadık ama üstesinden gelmeyi bildik. Biz sadece bir maç kazandık. Şanslar yüzde 50 devam ediyor. Takım değeri olarak bizden tabii ki daha değerliler ama biz zor olanı başararak gol atıp galip geldik."
Klauss, Visca'nın kanatlardan etkili olacağını düşünerek buna önlem almaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Sadece Mendy'in 8 numarada oynamış olması, kadronun defansif olması şaşırttı. Ama biz kendi oyun planımıza sadık kalarak mücadeleyi tamamladık." diye konuştu.
Viyana'da birçok Türk yaşadığını belirten Klauss, "Onlarla iç içeyiz. Bu eşleşmeye sevinen oldu. Gerekli analizi yaptık, bilenen takım. Gerekli analizleri yaparak işimize baktık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.