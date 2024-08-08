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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu ile yeniden anlaştı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Halil İbrahim Avşar  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu ile yeniden anlaştı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen, takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla üstlenen ve adı artık Fenerbahçe Beko ile özdeşleşmiş sporcumuz Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Kaptanımız, bu sezon da çubuklu formayı terletmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe formasını 11 sezondur giyen Melih Mahmutoğlu, bu süre zarfında bir THY Avrupa Ligi, altı Türkiye ligi, dört Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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