Trabzonspor'dan bir transfer daha

Trabzon
Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bordo-mavili kulübün oyuncuya 2019-2020 sezonu için 115 bin avro, diğer 3 sezon için ise 100'er bin avro garanti ücret vereceği kaydedildi.
Ayrıca, Mladost Kakanj Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 50 bin avro ödeneceği aktarıldı.
Andusic'in Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, söz konusu 3 organizasyonun birinde ilk 11 kişilik kadroda yer alması durumunda bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, 20'sinde ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, 3 kulvardaki maçlarda 5 gol atması halinde bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro ve futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Kakanj'ın hak ettiği tutarı aşan kısmının yüzde 30'unun ödeneceği belirtildi.
"Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim"
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulübün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Nemanja Andusic de bu oyunculardan biri. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor'umuzun başarısı için çalışacaktır." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'a geldiği için mutluluğunu dile getiren Nemanja Andusic ise "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.